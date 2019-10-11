Щербинский суд Москвы на три месяца продлил срок ареста обвиняемому в убийстве 23-летней стюардессы Никите Енину. Кроме того, ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

Щербинский суд Москвы на три месяца продлил срок ареста обвиняемому в убийстве 23-летней стюардессы Никите Енину. Кроме того, ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу.О продлении ареста до 10 января 2020 рассказал адвокат обвиняемого Андрей Мишонов. По его словам, экспертам в области психиатрии в рамках уголовного дела нужно проверить Енина на вменяемость в момент совершенного им преступления. Также необходимо провести стационарную психолого-психиатрическую судебную экспертизу, сообщает ТАСС.Адвокат отметил, что его подзащитный испытал эмоциональный срыв на почве ревности, поскольку обнаружил в телефоне возлюбленной переписку. После этого Енин уже не мог контролировать свои действия. Мобильные обвиняемого и пострадавшей обнаружить не удалось.Также, по словам Андрея Мишонова, Енин в девятилетнем возрасте перенес травму головы, в связи с чем в момент преступления мог находиться в состоянии аффекта.Тело 23-летней Альбины Мухаметзяновой было найдено в отеле Vnukovo Village в Новой Москве 10 июля. Эксперты установили, что смерть девушки наступила в результате удушения.