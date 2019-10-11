В театре перед началом спектакля народ заходит в зал. В одном ряду в кресле сидит мужик: вальяжно развалился - ноги- на передний ряд, руки - на соседние кресла, голову откинул - лежит. Народ просит - мужик,сядь нормально, типа, не дома. Дай пройдти. Мужик - ноль эмоций. Позвали билетера, уговаривали, кричали - сидит, развалился, не отвечает. Привели милицию. Мент говорит: "Ты, мужик, че порядок нарушаешь? Откуда ты вообще здесь взялся-то?". И тут мужик еле слышно шепчет:"С балкона, блин.."
еще анекдот!