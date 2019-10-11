Космонавт Алексей Леонов скончался в возрасте 85 лет в московской больнице, сообщает Телеграм-канал Mash. Алексей Леонов – первый человек, который побывал в открытом космосе. Он был дважды ..
<a href="https://33live.ru/novosti/11-10-2019-umer-kosmonavt-aleksej-leonov.html" target="_blank">Умер космонавт Алексей Леонов</a> - Космонавт Алексей Леонов скончался в возрасте 85 лет в московской больнице, сообщает Телеграм-канал Mash. Алексей Леонов – первый человек, который побывал в открытом космосе. Он был дважды ..
[url=https://33live.ru/novosti/11-10-2019-umer-kosmonavt-aleksej-leonov.html]Умер космонавт Алексей Леонов[/url] - Космонавт Алексей Леонов скончался в возрасте 85 лет в московской больнице, сообщает Телеграм-канал Mash. Алексей Леонов – первый человек, который побывал в открытом космосе. Он был дважды ..