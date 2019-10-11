Космонавт Алексей Леонов скончался в возрасте 85 лет в московской больнице, сообщает Телеграм-канал Mash. Алексей Леонов – первый человек, который побывал в открытом космосе. Он был дважды ..

Космонавт Алексей Леонов скончался в возрасте 85 лет в московской больнице, сообщает Телеграм-канал Mash. Алексей Леонов – первый человек, который побывал в открытом космосе. Он был дважды удостоен звания Героя Советского Союза.