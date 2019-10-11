Телеведущий посмеялся над горожанами в эфире своего вечернего шоу на Первом канале. Иван Ургант заявил, что в Тюмени творится что-то странное.

Телеведущийпосмеялся над горожанами в эфиресвоего вечернего шоу на Первом канале. Иван Ургант заявил, что в Тюмени творится что-тостранное.Местный родительский комитетрекомендовал подросткам не ходить на концерт рэпера Егора Крида, заявив насвоей странице в соцсетях о том, что кто этого сделает – "тот петух".Иван Ургант не понял логики.По словам шоумена, если он соберетсяпойти на концерт певца, то автоматически превратится в домашнюю птицу. Крометого, юморист предложил повесить на тюменской птицефабрике лозунг: "Если ты нетопчешь кур, ты Егор Крид".считает, что в городе после отъезда экс-губернатора СергеяСобянина в Москву творится неладное. Отметим, родители Тюмени уже не впервыевыступают против концертов рэперов в городе. Ранее представители организации потребовализапретить выступление рэпера Face. По их мнению, его композиции "разлагают"молодежь и призывают их употреблять алкогольные напитки.Как писали "Дни.ру", ранее в эфире своегошоу позволил себе очень резкое высказывание. Не исключено, что оно моглоотноситься к его коллеге Владимиру Соловьеву. Телеведущий пыталсяпонять, кому же посвящена новая песня Бориса Гребенщикова "ВечернийМ". На это указывают слова артиста о том, что вечерние ведущиекаждое утро просыпаются под радиопередачи друг друга. Разговорное шоу по утрамна радио ведет только Соловьев.