Телеведущий
посмеялся над горожанами в эфире
своего вечернего шоу на Первом канале. Иван Ургант заявил, что в Тюмени творится что-то
странное.
Телеведущий
посмеялся над горожанами в эфире
своего вечернего шоу на Первом канале. Иван Ургант заявил, что в Тюмени творится что-то
странное.
Местный родительский комитет
рекомендовал подросткам не ходить на концерт рэпера Егора Крида, заявив на
своей странице в соцсетях о том, что кто этого сделает – "тот петух".
Иван Ургант не понял логики.
По словам шоумена, если он соберется
пойти на концерт певца, то автоматически превратится в домашнюю птицу. Кроме
того, юморист предложил повесить на тюменской птицефабрике лозунг: "Если ты не
топчешь кур, ты Егор Крид".
считает, что в городе после отъезда экс-губернатора Сергея
Собянина в Москву творится неладное. Отметим, родители Тюмени уже не впервые
выступают против концертов рэперов в городе. Ранее представители организации потребовали
запретить выступление рэпера Face. По их мнению, его композиции "разлагают"
молодежь и призывают их употреблять алкогольные напитки.
Как писали "Дни.ру", ранее в эфире своего
шоу позволил себе очень резкое высказывание. Не исключено, что оно могло
относиться к его коллеге Владимиру Соловьеву. Телеведущий пытался
понять, кому же посвящена новая песня Бориса Гребенщикова "Вечерний
М". На это указывают слова артиста о том, что вечерние ведущие
каждое утро просыпаются под радиопередачи друг друга. Разговорное шоу по утрам
на радио ведет только Соловьев.