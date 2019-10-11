В Ашхабаде прошел Совет министров иностранных дел СНГ. На расширенном заседании приняли проект заявления о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров. Что еще было на повестке у российской делегации?

В Ашхабаде прошел Совет министров иностранных дел СНГ. На расширенном заседании приняли проект заявления о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров. Что еще было на повестке у российской делегации?Ашхабад, который считается одним из самых закрытых в мире городов, принимает 10 иностранных делегаций и сверкает белизной. Здесь белые тротуары, стадионы, гостиницы. Очень трудно зарегистрировать цветной автомобиль. Выделяются только яркие наряды местных студенток. Ашхабадский телеканал тоже выделяется белым микрофоном.Двусторонних протоколов и встреч в различных форматах и составах много, и организаторам Совета министров СНГ приходится спешно переносить флаги из помещения в помещение. Совет глав МИД — основной исполнительный орган СНГ, он отвечает за координацию внешних политик стран-членов. Туркменская сторона предложила усилить взаимодействие и подготовила программу действий, поддержанную всеми участниками."Страны Содружества являются активными участниками международной жизни и в рамках ООН, и в ОБСЕ, и в рамках других международных организаций. Но, к сожалению, когда мы действуем в одиночку, наши инициативы, наши действия не приводят к ожидаемым результатам. Для нас очень важно отстаивать наши политические интересы, международные интересы. Практика подтвердила, что там, где мы вместе, мы намного сильнее. И этот документ как раз предусматривает большую координацию, большее взаимодействие на международной арене, большую поддержку", — подчеркивает исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.Вторая важная инициатива этого Совета посвящена 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Это обращение к народам стран Содружества и мировой общественности.Еще одна тема — новация — учреждение Игр стран Содружества. Первые соревнования пройдут в 2020 году в Казани. Переговоры за закрытыми дверями продолжались на полтора часа дольше, чем планировали. Министры утвердили 10 документов для подписания уже главами государств на саммите в пятницу, 11 октября.Белый город Ашхабад уже завтра передаст председательство в СНГ городу хлебному — Ташкенту, столице Узбекистана. Страны сменяют друг друга в порядке русского алфавита.