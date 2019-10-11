В Башкирии мужчина жестоко расправился с пожилой женщиной. Злоумышленника уже задержали. Правоохранители возбудили уголовное дело. Как удалось установить следователям, в ноябре прошлого ..

В Башкирии мужчина жестоко расправился с пожилой женщиной. Злоумышленника уже задержали. Правоохранители возбудили уголовное дело.Как удалось установить следователям, в ноябре прошлого года мужчина, используя гвоздодер, проник в квартиру, где жили пенсионерка и ее парализованный отец. Грабитель несколько раз ударил женщину инструментом, после чего забрал ее личные вещи и 200 рублей, сообщает .