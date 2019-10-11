В Братске произошло массовое отравление. 27 человек почувствовали себя плохо после того, как попробовали шаурму в местном кафе. В результате медики госпитализировали 21 человека, включая ..

В Братске произошло массовое отравление. 27 человек почувствовали себя плохо после того, как попробовали шаурму в местном кафе. В результате медики госпитализировали 21 человека, включая девять детей. Пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести, передает .Работу заведения приостановили. В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора выявили ряд нарушений. В частности, работники кафе не смогли предоставить документы, подтверждающие безопасность ингредиентов. Кроме того, у некоторых продуктов был истекший срок годности, сообщает "".