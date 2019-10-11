Предложение Министерства труда о том, что получать пособия по уходу за ребенком может только тот, кто фактически за ним ухаживает, может создать проблемы родителям, считает депутат Госдумы, первый замсекретаря генсовета Единой России Ольга Баталина. Фонд социального страхования может потребовать от матери или отца дополнительные документы, пояснила парламентарий.

Предложение Министерства труда о том, что получать пособия по уходу за ребенком может только тот, кто фактически за ним ухаживает, может создать проблемы родителям, считает депутат Госдумы, первый замсекретаря генсовета "Единой России" Ольга Баталина. Фонд социального страхования может потребовать от матери или отца дополнительные документы, пояснила парламентарий.Инициативу Минтруда Баталина назвала избыточной. Она неисключила, что Фонд социального страхования для назначения выплат затребуетдокументальное подтверждение, что именно заявитель (мать или отец ребенка)осуществляет за ним фактический уход.Как это можно сделать в семье, где живут не только родители,но также бабушки и дедушки, недоумевает парламентарий. "Главное, чтоМинтруд в этой ситуации ничего особо не получает, так как пособие по уходу заребенком все равно будет назначено одному из членов этой семьи, тому, комуудастся доказать фактический уход", – отметила единоросс.По ее словам, инициатива ведомства в очередной раз подтверждает позицию "Единой России", которая выступает за четкиеправила получения пособия по уходу за ребенком. Партия разрабатывает такойзаконопроект и внесет его на рассмотрение Госдумы, подчеркнула Баталина.По действующему законодательству, родитель может быть в отпуске по уходу за ребенком и получать пособие, в то же время работая счастичной занятостью, напомнила единоросс. Это правило должно остатьсянеизменным, уверена она."Проблемы у родителей возникают от того, что взаконодательстве прямо не прописано, при каком количестве рабочих часовродитель имеет право на пособие. В случае отказа в пособии родители идут всуды, а судебная практика складывается по-разному", – сказала депутат.Ранее "Единая Россия" установить четкие и прозрачныекритерии сохранения пособий по уходу за детьми, если один из родителей работаетнеполный день. По словам Ольги Баталиной, соответствующие поправки будутвнесены на рассмотрение Госдумы в осеннюю сессию.