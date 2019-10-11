На протяжении весны и осени этого года 19-летний местный житель совершал кражи имущества из дачных домов и земельных участков

На протяжении весны и осени этого года 19-летний местный житель совершал кражи имущества из дачных домов и земельных участков. Брал все, что плохо лежало – продукты питания, бытовая техника, электроприборы. С одного из участков угнал автомобиль. Всего в ходе следствия установлено восемь фактов противоправной деятельности подозреваемогоМолодой человек был задержан и заключен под стражу в июле. Часть похищенного он к этому времени уже успел реализовать, часть растерять. Автомобиль, впрочем, вернул законному владельцу.Ущерб, превысивший 150 000 рублей был им частично возмещен.Уголовное дело передано в суд, сообщают в областном УМВД