С 7 октября в ряде западных стран проходит глобальная синхронизированная акция движения Extinction Rebellion. Экоактивисты заявляют, что борются с загрязнением окружающей среды. Между тем, в Сети появилось видео из их лагеря в Лондоне: там обнаружили замаскированный поддонами дизельный генератор.

С 7 октября в ряде западных стран проходит первая глобальная синхронизированная акция движения Extinction Rebellion. Экоактивисты заявляют, что борются с загрязнением окружающей среды.Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, они одновременно перекрывали улицы и мосты крупных городов в Великобритании, Канаде, Испании, Италии, Нидерландах, Германии, Греции, Чехии и других странах.Только в Лондоне с начала акции полиция задержала больше 840 экоактивистов движения Extinction Rebellion.Причем, несколько человек были задержаны в аэропорту Лондон-Сити: там протестующие пытались блокировать взлетно-посадочные полосы и подъезды к воздушной гавани.Кроме того, небольшая группа активистов была замечена в центре британской столицы — у отеля InterContinental, где в эти дни проходит нефтегазовая конференция Oil&Money, передает РИА Новости.Протестующие выстроились около входа в отель, а некоторые легли прямо на асфальт.Между тем, в "Твиттере" появилось удивившее многих видео из лагеря активистов в Лондоне. Там под дырявыми поддонами экоактивисты замаскировали дизельный генератор.Пользователь, разместивший это видео, написал: "Лицемеры, абсолютные лицемеры" и удивился: "Неужели они думали, что поддоны сделают его невидимым и звуконепроницаемым?"Hypocrites absolute Hypocrites. #ExtinctionRebellion camp in London using a diesel generator for power. Did they think the pallets made it invisible and soundproof