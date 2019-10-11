С 7 октября в ряде западных стран проходит глобальная синхронизированная акция движения Extinction Rebellion. Экоактивисты заявляют, что борются с загрязнением окружающей среды. Между тем, в Сети появилось видео из их лагеря в Лондоне: там обнаружили замаскированный поддонами дизельный генератор.
С 7 октября в ряде западных стран проходит первая глобальная синхронизированная акция движения Extinction Rebellion. Экоактивисты заявляют, что борются с загрязнением окружающей среды.
Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, они одновременно перекрывали улицы и мосты крупных городов в Великобритании, Канаде, Испании, Италии, Нидерландах, Германии, Греции, Чехии и других странах.
Только в Лондоне с начала акции полиция задержала больше 840 экоактивистов движения Extinction Rebellion.
Причем, несколько человек были задержаны в аэропорту Лондон-Сити: там протестующие пытались блокировать взлетно-посадочные полосы и подъезды к воздушной гавани.
Кроме того, небольшая группа активистов была замечена в центре британской столицы — у отеля InterContinental, где в эти дни проходит нефтегазовая конференция Oil&Money, передает РИА Новости.
Протестующие выстроились около входа в отель, а некоторые легли прямо на асфальт.
Между тем, в "Твиттере" появилось удивившее многих видео из лагеря активистов в Лондоне. Там под дырявыми поддонами экоактивисты замаскировали дизельный генератор.
Пользователь, разместивший это видео, написал: "Лицемеры, абсолютные лицемеры" и удивился: "Неужели они думали, что поддоны сделают его невидимым и звуконепроницаемым?"
Hypocrites absolute Hypocrites. #ExtinctionRebellion camp in London using a diesel generator for power. Did they think the pallets made it invisible and soundproof