Расстрелявший двух человек в немецком городе Галле использовал самодельное оружие, а в его машине полицейские обнаружили 4 килограмма взрывчатки, цитирует Focus.de генпрокурора Петера Франка.

Расстрелявший двух человек в немецком городе Галле использовал самодельное оружие, а в его машине полицейские обнаружили 4 килограмма взрывчатки, цитирует Focus.de генпрокурора Петера Франка.Задержанный вел прямую трансляцию с нательной камеры, эта запись позволяет говорить о том, что его целью была синагога, где в тот момент находились около 80 человек. Их спасли закрытые двери — нападавший не смог выбить замок, а потому в сердцах бросил несколько самодельных взрывных устройств на территорию иудейского кладбища.У стен синагоги злоумышленник расстрелял из пистолета-пулемета проходившую мимо женщину, после чего убил сотрудника находящейся неподалеку турецкой закусочной. По меньшей мере трем прохожим посчастливилось спастись — у стрелка то и дело заклинивало затвор самодельной винтовки.Обстреляв полицейских, молодой человек попытался уехать, но был ранен и вскоре задержан. Стражи порядка подозревают, что у него был пособник."Речь идет о правоэкстремистском террористическом акте, совершенном преступником-одиночкой. Мы исходим из того, что он действовал, руководствуясь антисемитскими, правоэкстремистскими мотивами", — заявила министр юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт.