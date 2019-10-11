Хирурги детской Морозовской больницы провели сложную операцию: в приемное отделение доставили школьницу с подозрением на инсульт. Страшный диагноз подтвердился, у девочки было обширное кровоизлияние в мозг. Но благодаря быстрой реакции медиков, она сможет вернуться к нормальной жизни.

Хирурги детской Морозовской больницы провели сложную операцию: в приемное отделение доставили школьницу с подозрением на инсульт. Страшный диагноз подтвердился, у девочки было обширное кровоизлияние в мозг. Но благодаря быстрой реакции медиков, она сможет вернуться к нормальной жизни.Головная боль для 14-летней Лизы обернулась сложной операцией."К вечеру я почувствовала слабость, меня начало шатать. Я попросила, чтобы мне вызвали скорую. Я заметила, что у меня перестала работать, сильно ослабла левая рука и левая нога. Позже она вообще перестала работать, я не могла ни держать, ни сжимать", — рассказывает Елизавета Нездоровина.С подозрением на инсульт Лизу доставили в Морозовскую больницу. Там диагноз подтвердили: во время обследования врачи обнаружили кровоизлияние в мозг. Гематома больших размеров затронула зону, которая отвечает за двигательные функции организма."Ребенок был совершенно здоровый. В больницах мы не лежали никогда, ни на что не жаловалась, не было ни обмороков, ничего. Действительно такая редкая случайность, и вот этот редкий случай достался нам", — говорит Ольга Нездоровина, мать Елизаветы.Уже через несколько часов после первых симптомов Лиза оказалась на операционном столе. Время в таких случаях играет решающую роль. Чем быстрее удалят сгусток крови, тем меньше будет поражение мозга. Это шанс не только выжить, но и избежать инвалидности. Лизе сделали трепанацию черепа и удалили гематому с помощью микрохирургической техники под микроскопом."Трепанация была выполнена в минимальном размере, необходимом для доступа. После проведения оперативного вмешательства причин для удаления костного лоскута не было. То есть мы вернули все на место, целостность костей свода черепа сохранена", — объясняет Павел Лобанкин, врач-нейрохирург Морозовской детской городской больницы.Что спровоцировало инсульт, врачам еще предстоит узнать. Но главную причину уже исключили — сосудистых патологий не нашли."Много заболеваний могут приводить к развитию кровоизлияний в головной мозг. Часть из них имеет наследственный характер, часть врожденный характер. Что-то можно диагностировать внутриутробно", — поясняет Матвей Лившиц, заведующий отделением нейрохирургии Морозовской детской городской больницы.Детский инсульт, как ни странно, довольно распространенная патология. Из 100 тысяч детей он случается у 13. Чем раньше врачи начнут действовать, тем быстрее пройдет реабилитация. Благодаря слаженной работе центра детского инсульта и отделения нейрохирургии Морозовской больницы Лиза уже может ходить и двигать рукой — кроме послеоперационного шрама последствий не осталось.