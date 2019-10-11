В Химках стая собак проникла в контактный зоопарк и напала на семейство лам. Бездомные животные загрызли одного самца и попытались растерзать самку и детеныша, сообщает . На место ..

В Химках стая собак проникла в контактный зоопарк и напала на семейство лам. Бездомные животные загрызли одного самца и попытались растерзать самку и детеныша, сообщает .На место происшествия вызвали ветеринаров. Врачи обработали раны пострадавших животных и наложили швы. В пресс-службе контактного зоопарка сообщили, что учреждение будет закрыто на карантин до следующего сезона.