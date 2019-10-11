На этот раз площадкой для съемок стал дом купца Агапова. Он предстанет перед зрителям как родовое гнездо Громовых.

В Суздале продолжаются съемки многосерийного фильма по роману Вячеслава Шишкова "Угрюм-река". На этот раз площадкой для съемок стал дом купца Агапова. Он предстанет перед зрителям как родовое гнездо Громовых. Здесь снимаются сцены с участием Александра Балуева и Софьи Эрнст. В них глава семейства дарит невесте своего сына фамильную драгоценность - серьги, за которыми скрыта давняя и очень непростая история.