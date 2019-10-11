Заслуженная артистка РСФСР, одна из старейших российских актрис, вдова актера Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась на 96 году жизни.

Заслуженная артистка РСФСР, одна из старейших российских актрис, вдова актера Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась на 96 году жизни. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы Московского академического театра сатиры, в котором актриса служила более 60 лет.Место и время прощания пока не называются.Надежда Каратаева – выпускница ГИТИСа. Она поступила в институт в 1941 году. Едва начав учебу, ушла добровольцем на фронт. ГИТИС Каратаева закончила после окончания войны. Затем вместе с Анатолием Папановым работала в Театре русской драмы в Клайпеде. В 1950 году актрису приняли в труппу Московского театра сатиры. Она играла в спектаклях "Женитьба Фигаро", "Ревизор", "Не ваше дело!", "Восемь любящих женщин", "Старая дева", Квадратура круга", "Подруги".Анатолий Папанов неоднократно был партнером Надежды Каратаевой. Их дуэт в спектакле "Гнездо глухаря" вошел в историю отечественного театра. Другой удачный дуэт Папанов – Каратаева был в комедии "Родненькие мои" (в спектакле они сыграли супружескую пару). В реальной жизни Папанов и Каратаева прожили вместе 43 года.Последнюю роль Надежда Каратаева сыграла в день своего 90-летия в Театре Сатиры. Это была роль фрекен Бок в спектакле "Малыш и Карлсон, который живет на крыше".