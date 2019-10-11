В Судьба человека Виктория Токарева, написавшая в соавторстве с Данелией сценарии к легендарным фильмам Джентльмены удачи и Мимино, признается, что прожила с мужем 60 лет, но долгие годы с Данелией их связывали не только творческие отношения.

Год назад с разницей в несколько месяцев из жизни ушли два самых главных мужчины Виктории Токаревой – муж, с которым знаменитая писательница прожила 60 лет, и Георгий Данелия.С ним Токареву связывали не только творческие, но и романтические отношения. Именно в соавторстве с Данелией она написала сценарии к "Джентльменам удачи" и "Мимино" — фильмам, вошедшим в золотой фонд отечественного кино.Как говорит Виктория Самойловна в "Судьбе человека", у них был тандем любви и творчества. Возможно, именно поэтому их фильмы получились такими живучими и очаровательными.Вся ее жизнь подтвердила: то, что нельзя любить двоих одновременно, — это миф. Потому что, считает писательница, "любишь по-разному", а отец ее единственной дочери — муж, с которым она прожила шесть десятков лет, был глубоко родным человеком."Родственников же не бросают. И это чувство гораздо важнее, чем любовь", — говорит Виктория Самойловна. При этом женщинам, которые подумывают о разводе, она советует не разводиться, а терпеть своих мужей, если в них нет явных пороков.Сейчас ей 81, но и после смерти любимых мужчин Виктория Самойловна, храня о них светлую память, продолжает радоваться жизни и улыбаться.Почему Сергей Михалков называл Токареву "ледоколом "Ермак", который прорежет все льды"? При каких обстоятельствах Виктория, еще будучи школьницей, познакомилась с легендарным писателем, и какую роль сыграл он в ее судьбе?Почему она в 20 лет сбежала от мамы замуж? Где познакомилась с будущим мужем, и при каких обстоятельствах – с Георгием Данелией? Почему они решили не связывать себя узами брака, несмотря на большое взаимное чувство? И как родилась знаменитая фраза из "Джентльменов удачи": "Плохой человек – редиска"?Об этом и не только Виктория Токарева рассказывает Борису Корчевникову в программе "Судьба человека".