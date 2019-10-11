"Нужно мобилизовать все имеющиеся инструменты государственной поддержки для помощи многодетной семье,"- заявил спикер областного парламента

10 октября он встретился с погорельцами. После встречи Киселёв заявил, сейчас нужно мобилизовать все имеющиеся инструменты государственной поддержки для помощи многодетной семье. «Молодая Гвардия» и Молодежная Дума при Заксобрании уже открыла сбор средств и вещей для погорельцев, к молодежи присоединились депутаты и сотрудники аппарата ЗС. Главное, решить вопрос с жильём. Совместно с областной администрацией необходимо оперативно промониторить, по какой госпрограмме возможно оказать помощь. Некоторые варианты уже наметились, сообщает пресс-служба Заксобрания.Напомним, многодетная семья Шевчик , случившегося в их доме накануне. В доме было зарегистрировано и проживало 20 человек, в том числе, 9 детей.