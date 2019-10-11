Владимир Путин поздно вечером прилетел в Ашхабад. В столице Туркменистана пройдет саммит СНГ.

Владимир Путин поздно вечером прилетел в Ашхабад. В столице Туркменистана пройдет саммит СНГ, передает телеканал "Россия 24".Актуальные вопросы развития Содружества лидеры обсудят сначала в узком составе, а затем соберутся в расширенном составе — с участием делегаций.До начала саммита у российского президента запланированы переговоры с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.