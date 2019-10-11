В начале фестиваля на сцену традиционно выйдут члены жюри, чтобы исполнить свои любимые произведения.

Уже сегодня состоится открытие девятого всероссийского фестиваля русского романса. Участники: от учеников консерваторий до профессионалов своего дела. Первый тур проходил заочно, было подано более двухсот заявок, во второй тур прошел 51 конкурсант. В начале фестиваля на сцену традиционно выйдут члены жюри, чтобы исполнить свои любимые произведения. Заслуженная артистка России - Галина Сидоренко рассказала, что такое русский романс сегодня.- Есть музыка вне времени. Это все равно, что вы бы спросили: что есть Моцарт для меня. Фактически - Моцарт это классика, в чистом виде, но говорят, что это был поп-музыкант в те времена. Что касается романса... Это пение души. Я буквально бы двумя словами сказала. Это касается и городского, и классического романса. Просто когда мы исполняем классический, здесь очень важна постановка голоса, именно в голосе мы передаем все нюансы, и здесь, может быть, выразительность, внешняя она не так важна. Что касается городского романса, то здесь можно что-то подснять, скажем, это будет выразительным средством, манера меняется, она более открытая.- Почему зрителям стоит прийти и послушать, насладиться этой музыкой?- Вы знаете, в любом городе романс это событие. Ну не каждый год он происходит, раз в три года, приезжает очень много молодых певцов. Это важно, чтобы была связь поколений, чтобы мы свой опыт могли передать этим исполнителям. Понимаете, телевизор и онлайн-трансляция это хорошо, конечно. Ты сидишь на диване, с попкорном, и заодно что-то там... или пылесосишь, например, и заодно слушаешь. Даже такое бывает. Нет. Если вы хотите по-настоящему зарядиться, а ведь нам всем не хватает такой хорошей, положительной энергии. Даже грустные романсы, они вас зацепят, у вас останется, если романс хорошо исполнен, у вас что-то светлое останется. Печаль моя светла, печаль моя полна тобой.