В суде он оскорбил судью

СледКом РФ по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 29-летнего владимирца, обвиняемого в применении насилия к представителю власти, а также оскорблении судьи.Квартира обвиняемого была на контроле у участкового, так как там постоянно собирались шумные компании, устраивающие пьянки. 7 февраля 2019 года мужчина, как и обычно, выпивал дома в компании друзей, когда к нему наведался полицейский. Увидев его, хозяин квартиры накинулся на него и стал избивать. Нанеся участковому несколько ударов, не повлекших за собой серьезных травм, обвиняемый сбежал из квартиры.Мужчину удалось задержать спустя 3 месяца. В суде он отказался признавать свою вину, вел себя агрессивно и оскорбил судью. Уголовное дело по двум статья было направлено в суд.