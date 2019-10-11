Сегодня это вышестоящая инстанция для 19-ти районных судов и мировых судей. Каждый день здесь рассматриваются десятки гражданских и уголовных дел.

Сегодня это вышестоящая инстанция для 19-ти районных судов и мировых судей. Каждый день здесь рассматриваются десятки гражданских и уголовных дел. Торжественное празднование юбилея суда пройдет сегодня в областном доме культуры и искусства.