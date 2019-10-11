Сегодня это вышестоящая инстанция для 19-ти районных судов и мировых судей. Каждый день здесь рассматриваются десятки гражданских и уголовных дел.
<a href="https://33live.ru/novosti/11-10-2019-vladimirskomu-oblastnomu-sudu-ispolnyaetsya-75-let.html" target="_blank">Владимирскому областному суду исполняется 75 лет</a> - Сегодня это вышестоящая инстанция для 19-ти районных судов и мировых судей. Каждый день здесь рассматриваются десятки гражданских и уголовных дел.
[url=https://33live.ru/novosti/11-10-2019-vladimirskomu-oblastnomu-sudu-ispolnyaetsya-75-let.html]Владимирскому областному суду исполняется 75 лет[/url] - Сегодня это вышестоящая инстанция для 19-ти районных судов и мировых судей. Каждый день здесь рассматриваются десятки гражданских и уголовных дел.