Сотрудник регионального отделения Фонда социального страхования подозревается в получении взятки. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудник регионального отделения Фонда социального страхования подозревается в получении взятки. Возбуждено уголовное дело. Сообщили сегодня в Следственном комитете.Следствием установлено, что подозреваемый в сентябре передал сведения лицу, заинтересованному в получении конфиденциальной информации, за взятку в размере 50 тысяч рублей. Следователем при оперативном сопровождении УФСБ продолжается проведение действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.