Документы на товар, которые предъявил перевозчик, оказались недействительными, фрукты не проходили таможенного оформления.

Транспортное средство, перевозившее чеснок, хурму, виноград и мандарины из Москвы в Казань было задержано на стационарном посту ДПС в Сенинских двориках. Документы на товар, которые предъявил перевозчик, оказались недействительными, фрукты не проходили таможенного оформления.Весь груз (более 3,9 т) был изъят и уничтожен механическим способом на полигоне ТБО, под Ковровом, сообщает Ковров Сегодня