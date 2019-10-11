Для того, чтобы обеспечить комплексное развитие сельских территорий, необходимо принимать как законы прямого действия, так и рамочные. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время делового завтрака Сбербанка на тему Комплексное развитие сельских территорий.

Для того, чтобы обеспечить комплексное развитие сельских территорий, необходимо принимать как законы прямого действия, так и рамочные. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время делового завтрака Сбербанка на тему "Комплексное развитие сельских территорий".Говоря о развитии сельских территорий необходимо учитывать, что они находятся в разных регионах с отличными друг от друга климатическими и географическими особенностями. В связи с этим возникает необходимость создания рамочных законов."Рамочный закон влечет за собой принятие нормативной базы в том числе региональных законов", – подчеркнул Вячеслав Володин. Он заметил, что из федерального центра не всегда удается уловить все нюансы и особенности, существующие на местах. Поэтому законодательный процесс, запущенный на федеральном уровне, должен быть синхронизирован с самими регионами."Было бы правильно более активно привлекать регионы к диалогу, приняв программу, поддержав и поверив в нее, найти в лице регионов партнеров", – уверен председатель Госдумы.Вячеслав Володин также обратил внимание на важность создания рабочих мест для развития сельских территорий. Он напомнил, что многие люди переезжают в Москву и другие крупные мегаполисы, что создает дефицит кадров."Заработные платы тех, кто работает в селе, сегодня в три раза меньше, чем у горожан", – рассказал спикер нижней палаты парламента. Однако это только одна из проблем. Стоит учитывать, что в городах власть решает многие проблемы, которые возникают у жителей, а в селе люди зачастую предоставлены в этом вопросе сами себе.Однако шансы изменить ситуацию есть. "Есть преимущества села, и эти преимущества привлекают людей: экология, чистые продукты, безопасность", – заметил Володин. Он добавил, что, согласно статистике, порядка 25 миллионов человек из крупных городов готовы переехать на работу в село, если у них будет высокооплачиваемая работа, хорошая медицина, качественное образование – в общем, если вся социальная инфраструктура не будет отличаться от городской. Программа развития сельских территорий необходима, подчеркнул председатель Госдумы."Если будет реализована программа, у нас жизнь на селе должна измениться к лучшему", – уверен Вячеслав Володин.Он отметил, что существуют договоренности, согласно которым финансирование государственной программы развития села будет увеличено в два раза. Для этого депутаты предлагают позволить регионам, имеющим задолженности перед Минфином, тратить деньги на реализацию инвестиционных проектов. При этом эти расходы будут засчитываться как возврат кредита. Речь идет о сумме в размерах порядка одного триллиона рублей.Володин предложил назначить Министерство сельского хозяйства России главным распорядителем бюджетных средств по программе комплексного развития сельских территорий. Одновременно с этим ведомство должно взять ответственность за ее реализацию. "Сегодня эта ответственность размыта между большим количеством министерств", – рассказал спикер Госдумы.Еще один вопрос, требующий к себе внимания, касается своевременного доведения средств, выделяемых для развития сельских территорий. В качестве примера Володин привел финансирование строительства дорог. Иногда получается, что деньги на их прокладку и ремонт поступают только в августе. После следует около двух месяцев торгов и конкурсов и наступает октябрь, когда в половине регионов страны идут дожди, а в половине успели установиться минусовые температуры. "И при минусе, и при дождях уже дороги нельзя строить", – подчеркнул председатель нижней палаты парламента.Если же деньги поступят в регионы в январе, то реализацию программ будет возможно начать уже с марта. Соответствующую инициативу поддержали президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. "До конца года мы примем законодательство, которое обяжет все профильные министерства, чтобы средства приходили в регионы уже в январе", – подчеркнул Вячеслав Володин.