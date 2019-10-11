Петр Порошенко после сокрушительного поражения н6а президентских выборах не думает опускать руки. Бывший глава государства развил необычайную активность и пытается извлечь выгоду из антиправительственных протестов. Осмелевшему политику быстро указали на место.

Петр Порошенко после сокрушительного поражения н6а президентских выборах не думает опускать руки. Бывший глава государства развил необычайную активность и пытается извлечь выгоду из антиправительственных протестов. Осмелевшему политику быстро указали на место.На днях в Киеве прошел международный марафон Wizz Air Kyiv.Участие в нем принимала команда возглавляемой Порошенко партии"Европейская солидарность". Об этом бывший президент написал на своейстранице в Instagram.Члены "Европейской солидарности" заняли первоеместо среди корпоративных команд, похвастался Порошенко. "Очередной блестящийрезультат в копилку нашей молодежки!" – написал бывший президент иприложил фотографию в компании однопартийцев.Комментаторы радости не разделили. "Ты будешьсидеть", – написал пользователь mihailbidiuk.Другие комментаторы пошутили, что так убегать могут тольковоры и уголовники. "В крови и в подсознании у них там заложено, что надобежать, на опыте ребята. Только далеко не убежите, наказание вас ждет", -написала tanushka_kolesnik2019.На этой неделе количество уголовных дел против Порошенкосравнялось с чертовой дюжиной. Бывшего президента подозревают в публикациинедостоверной информации о доходах. Дело возбуждено по заявлению одного издепутатов Верховной рады.Также фигурирует в уголовных делах обузурпации власти, давлении на суд и отмывании преступных доходов. Политик обвинения против себя отрицает, попутно игнорируя вызовы на допросы.