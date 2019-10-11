Петр Порошенко после сокрушительного поражения н6а президентских выборах не думает опускать руки. Бывший глава государства развил необычайную активность и пытается извлечь выгоду из антиправительственных протестов. Осмелевшему политику быстро указали на место.
Петр Порошенко после сокрушительного поражения н6а президентских выборах не думает опускать руки. Бывший глава государства развил необычайную активность и пытается извлечь выгоду из антиправительственных протестов. Осмелевшему политику быстро указали на место.
На днях в Киеве прошел международный марафон Wizz Air Kyiv.
Участие в нем принимала команда возглавляемой Порошенко партии
"Европейская солидарность". Об этом бывший президент написал на своей
странице в Instagram.
Члены "Европейской солидарности" заняли первое
место среди корпоративных команд, похвастался Порошенко. "Очередной блестящий
результат в копилку нашей молодежки!" – написал бывший президент и
приложил фотографию в компании однопартийцев.
Комментаторы радости не разделили. "Ты будешь
сидеть", – написал пользователь mihailbidiuk.
Другие комментаторы пошутили, что так убегать могут только
воры и уголовники. "В крови и в подсознании у них там заложено, что надо
бежать, на опыте ребята. Только далеко не убежите, наказание вас ждет", -
написала tanushka_kolesnik2019.
На этой неделе количество уголовных дел против Порошенко
сравнялось с чертовой дюжиной. Бывшего президента подозревают в публикации
недостоверной информации о доходах. Дело возбуждено по заявлению одного из
депутатов Верховной рады.
Также фигурирует в уголовных делах об
узурпации власти, давлении на суд и отмывании преступных доходов. Политик обвинения против себя отрицает, попутно игнорируя вызовы на допросы.