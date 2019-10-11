Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли американского сенатора-республиканца Линдси Грэма.

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли американского сенатора-республиканца Линдси Грэма. То, что политик стал жертвой шутки, признали его представители.Пранкеры рассказали, что много раз пытались разыграть сенатора, и на этот раз им это удалось. Аудиозапись разговора они отправили в издание Politico.Один из пранкеров в телефонном разговоре выдал себя за министра обороны Турции Хулуси Акара. Грэм во время беседы выражал симпатии Турции из-за "курдской проблемы". Он также высказался о курдах как об угрозе, передает РИА Новости.Грэм был одним из инициаторов введения санкций против Эрдогана и представителей высшего руководства Турции. Проект санкций был разработан после начала военной операции Турции в Сирии.