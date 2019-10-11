Многочасовые посиделки президента Украины Владимира Зеленского в киевском фудкорте с журналистами оставили противоречивое впечатление. По мнению главы общественного движения Донецкая республика Алексея Муратова, глава государства не справился с массой неудобных вопросов и опозорился перед страной.

Многочасовые посиделки президента Украины Владимира Зеленского в киевском фудкорте с журналистами оставили противоречивое впечатление. По мнению главы общественного движения "Донецкая республика" Алексея Муратова, глава государства не справился с массой неудобных вопросов и опозорился перед страной.Зеленский хотел показать себя мудрым оратором и лидеромнации, "а получится все тот же клоун", недоумевает общественник. Поего мнению, президент и его команда в очередной раз сели в лужу.Формат общения с журналистами был прост: корреспондентыразделились на группы, у каждой было по 30 минут на общение с президентом заодним столом. Но такой демократичный формат вышел главе государства боком,уверен Муратов." приходилось постоянно оправдываться ивертеться, буквально как уж на сковороде", – цитирует общественникаиздание "ПолитНавигатор".Особенно возмутил Муратова ответ президента на вопрос окоррупции в его окружении. "Дело дошло до откровенного хамства, ответов встиле "ты сам, кто такой?" и "ответь за базар", – недоумевает общественник.В целом, общение с прессой обернулось большим скандалом,считает он. Украинцы, по его мнению, увидели "слугу народа" во всейкрасе. Но больше всех взбесились националисты, когда увидели, что, едва вставиз-за стола, Зеленский перешел с мовы на русский язык, добавил Муратов.провел 14-часовой пресс-марафон в одномиз фудкортов Киева. Общение с прессой началось в 10 часов утра, а закончилось кполуночи. Журналисты интересовались широким кругом вопросом – от ситуации вДонбассе до цен на продукты питания.