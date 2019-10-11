Многочасовые посиделки президента Украины Владимира Зеленского в киевском фудкорте с журналистами оставили противоречивое впечатление. По мнению главы общественного движения Донецкая республика Алексея Муратова, глава государства не справился с массой неудобных вопросов и опозорился перед страной.
Многочасовые посиделки президента Украины Владимира Зеленского в киевском фудкорте с журналистами оставили противоречивое впечатление. По мнению главы общественного движения "Донецкая республика" Алексея Муратова, глава государства не справился с массой неудобных вопросов и опозорился перед страной.
Зеленский хотел показать себя мудрым оратором и лидером
нации, "а получится все тот же клоун", недоумевает общественник. По
его мнению, президент и его команда в очередной раз сели в лужу.
Формат общения с журналистами был прост: корреспонденты
разделились на группы, у каждой было по 30 минут на общение с президентом за
одним столом. Но такой демократичный формат вышел главе государства боком,
уверен Муратов.
" приходилось постоянно оправдываться и
вертеться, буквально как уж на сковороде", – цитирует общественника
издание "ПолитНавигатор".
Особенно возмутил Муратова ответ президента на вопрос о
коррупции в его окружении. "Дело дошло до откровенного хамства, ответов в
стиле "ты сам, кто такой?" и "ответь за базар", – недоумевает общественник.
В целом, общение с прессой обернулось большим скандалом,
считает он. Украинцы, по его мнению, увидели "слугу народа" во всей
красе. Но больше всех взбесились националисты, когда увидели, что, едва встав
из-за стола, Зеленский перешел с мовы на русский язык, добавил Муратов.
провел 14-часовой пресс-марафон в одном
из фудкортов Киева. Общение с прессой началось в 10 часов утра, а закончилось к
полуночи. Журналисты интересовались широким кругом вопросом – от ситуации в
Донбассе до цен на продукты питания.