Многочасовые посиделки президента Украины Владимира Зеленского в киевском фуд-корте с журналистами оставили противоречивое впечатление. По мнению главы общественного движения Донецкая республика Алексея Муратова, глава государства не справился с массой неудобных вопросов и опозорился перед страной.

Многочасовые посиделки президента Украины Владимира Зеленского в киевском фуд-корте с журналистами оставили противоречивое впечатление. По мнению главы общественного движения "Донецкая республика" Алексея Муратова, глава государства не справился с массой неудобных вопросов и опозорился перед страной.Зеленский хотел показать себя мудрым оратором и лидеромнации, "а получится все тот же клоун", уверен общественник. Поего мнению, президент и его команда в очередной раз сели в лужу.Формат общения с журналистами был прост: корреспондентыразделились на группы, у каждой было по 30 минут на беседу с президентом заодним столом. Этот демократичный вариант вышел главе государства боком,уверен Муратов." приходилось постоянно оправдываться ивертеться. Буквально как уж на сковороде!" – цитирует общественника "ПолитНавигатор".Особенно возмутил Муратова ответ президента на вопрос окоррупции в его окружении. "Дело дошло до откровенного хамства – ответов встиле "ты сам кто такой?" и "ответь за базар", – недоумевает общественник.Общение с прессой обернулось скандалом,считает он. Украинцы, по его мнению, увидели "слугу народа" во всейкрасе. А больше всех взбесились националисты, когда увидели, что, едва вставиз-за стола, Зеленский перешел с мовы на русский язык, добавил Муратов.провел 14-часовой пресс-марафон в одномиз фуд-кортов Киева. Общение с прессой началось в 10:00, а закончилось кполуночи. Журналисты интересовались широким кругом вопросов – от ситуации вДонбассе до цен на продукты питания.