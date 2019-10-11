Многочасовые посиделки президента Украины Владимира Зеленского в киевском фуд-корте с журналистами оставили противоречивое впечатление. По мнению главы общественного движения Донецкая республика Алексея Муратова, глава государства не справился с массой неудобных вопросов и опозорился перед страной.
Многочасовые посиделки президента Украины Владимира Зеленского в киевском фуд-корте с журналистами оставили противоречивое впечатление. По мнению главы общественного движения "Донецкая республика" Алексея Муратова, глава государства не справился с массой неудобных вопросов и опозорился перед страной.
Зеленский хотел показать себя мудрым оратором и лидером
нации, "а получится все тот же клоун", уверен общественник. По
его мнению, президент и его команда в очередной раз сели в лужу.
Формат общения с журналистами был прост: корреспонденты
разделились на группы, у каждой было по 30 минут на беседу с президентом за
одним столом. Этот демократичный вариант вышел главе государства боком,
уверен Муратов.
" приходилось постоянно оправдываться и
вертеться. Буквально как уж на сковороде!" – цитирует общественника "ПолитНавигатор".
Особенно возмутил Муратова ответ президента на вопрос о
коррупции в его окружении. "Дело дошло до откровенного хамства – ответов в
стиле "ты сам кто такой?" и "ответь за базар", – недоумевает общественник.
Общение с прессой обернулось скандалом,
считает он. Украинцы, по его мнению, увидели "слугу народа" во всей
красе. А больше всех взбесились националисты, когда увидели, что, едва встав
из-за стола, Зеленский перешел с мовы на русский язык, добавил Муратов.
провел 14-часовой пресс-марафон в одном
из фуд-кортов Киева. Общение с прессой началось в 10:00, а закончилось к
полуночи. Журналисты интересовались широким кругом вопросов – от ситуации в
Донбассе до цен на продукты питания.