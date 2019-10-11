У короля российской эстрады за годы на сцене есть масса призов – статуэток разной формы. Но Золотой микрофон – награду российской национальной премии Радиомания – он получил впервые. И обещал поставить на видное место – мол, больно дизайн хороший, евровизионный микрофон напоминает. Корреспондент Дни.ру поговорил со счастливым Филиппом Киркоровым.

У короля российской эстрады за годы на сцене есть масса призов – статуэток разной формы. Но "Золотой микрофон" – награду российской национальной премии "Радиомания" – он получил впервые. И обещал поставить на видное место – мол, больно дизайн хороший, "евровизионный" микрофон напоминает. Корреспондент "Дни.ру" поговорил со счастливым Филиппом Киркоровым.Первенцу певца – Мартин-Кристину Киркорову – идет 8-й год. "Он серьезно увлечен футболом, совмещает занятия этим видом спорта в академии Барселоны с академией ЦСКА, занимается шесть раз в неделю, делает большие успехи", – гордится сыном Филипп.Но при этом он вовсе не считает, что лишает ребенка детства, нагружая его тренировками. "Я просто делаю все, чтобы лишить ребенка шоу-бизнеса, чтобы он и думать не хотел о сцене", – пояснил Киркоров. Он не раз свое презрительное отношение к миру, к которому сам же и принадлежит. "Это такая клоака! – считает исполнитель. – Профессия артиста жестокая, завистливая и зависимая, связанная с бессонными ночами, жизнью в дороге".Спросил корреспондент "Дни.ру" Филиппа Бедросовича и о том, не желает ли тот пойти по стопам своего друга и коллеги Сергея Лазарева – завести еще одного ребенка. "Так я вам и сказал!" – отрезал артист. Но ведь "нет" не прозвучало!Вся страна узнала, что у Сергея Лазарева есть дочь, во время его телеинтервью Лере Кудрявцевой. А был ли в курсе Киркоров до выхода программы в эфир? "Это мой друг, и все, что касается его личной жизни, пусть останется его личной жизнью, – говорит Филипп. – А уж как он считает нужным распорядиться этой информацией – его право и его дело. На то мы и друзья, чтобы уметь хранить секреты".