В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА на домашнем льду в овертайме обыграл екатеринбургский Автомобилист со счетом 2:1.

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА на домашнем льду в овертайме обыграл екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 2:1.Основное время встречи завершилось вничью – 1:1. У хозяев льда шайбу забросил Йори Лехтеря (22-я минута), а у гостей – Питер Холланд (43). Победу армейцам принес Артем Зуб, забивший с передачи Сергея Плотникова на 47-й секунде овертайма.СКА прервал серию из трех поражений и с 22 очками занимает второе место в Западной конференции, а "Автомобилист", потерпевший третье поражение в последних пяти играх, расположился на третьей строчке на Востоке, имея в активе также 22 очка.В следующем матче "регулярки" КХЛ петербуржцы в воскресенье, 13 октября, на выезде сыграют с нижегородским "Торпедо", а екатеринбуржцы днем ранее в Москве встретятся с местным "Динамо".