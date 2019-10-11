Мало кто не знает нашумевший в свое время хит Бориса Моисеева Голубая луна. Тем не менее, еще остались подробности, неизвестные общественности.

Мало кто не знает нашумевший в свое время хит Бориса Моисеева "Голубая луна". Тем не менее, еще остались подробности, неизвестные общественности.Продюсер знаменитого певца Евгений Фридлянд рассказал журналистам, как происходило создание легендарной композиции. По его словам, песня родилась совершенно случайно, из одного необычного желания Бориса Михайловича."Однажды Боря Моисеев позвонил мне и говорит: "Давай заедем в клуб, просто поужинать". Заехали, сели, а там пели молодые музыканты. И Боря смотрит на них с тоской", – вспоминает Фридлянд.Он отметил, что певец всю жизнь мечтал оставаться молодым, и оттого даже несколько завидовал юным исполнителям. Самому Моисееву на тот момент было уже около 50 лет. По воспоминаниям медиа-персоны, тогда исполнитель высказал пожелание спеть с кем-то из молодых исполнителей."Он смотрит на них и говорит: "Мне обязательно нужно спеть с кем-то из молодых. Сделай мне дуэт!". А я был в этот момент с Колей Трубачом, мы вместе пришли. Я говорю: "Да вот Коля Трубач". А Боря, конечно, имел в виду не Колю Трубача, а какого-то молодого популярного артиста типа Влада Сташевского. Или там Андрея Губина", – дополнил Евгений.Он вспоминал, что проблемы были связаны с репутацией Моисеева. В ту пору считалось, что у знаменитости нетрадиционная сексуальная ориентация, а потому сотрудничать с ним казалось делом не самым благородным, передает телеграм-канал "Русский шаффл"."Это была опасная тема. Женщины – да, с удовольствием пели с Борей, но он хотел именно молодого исполнителя-мужчину. А Коля Трубач, тем временем, жил на мои деньги и практически не выступал", – отметил Фридлянд.Впрочем, Николай также высказывал свои опасения насчет приравнивания его к числу "голубых". Тогда было решено сделать дуэт "двух братьев", один из которых гомосексуал, а другой – гетеросексуал. Написание песни и музыки поручили Трубачу, и в один из дней продюсер вместе с Борисом и приехавшим Кимом Брейтбургом заявились к Николаю."Музыка была вялая, в ней не хватало припева. Его надо было делать ярким. И тут Ким говорит: "Ну какой припев должен быть?" Сел за рояль и как споет – "Га-лу-бая луна!" Так и написали", – подытожил Фридлянд.