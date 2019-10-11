На Алтае стартовал юбилейный Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+. Главной темой этого года станет химия, передает ГТРК Алтай. По оценкам организаторов, участниками фестиваля станут около двадцати тысяч человек.

На Алтае стартовал юбилейный Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+. Главной темой этого года станет химия, передает ГТРК "Алтай".Форум будет проходить в течение трех дней на площадках Барнаула и Бийска. В программе запланировано порядка двухсот мероприятий. По оценкам организаторов, участниками фестиваля станут около двадцати тысяч человек, в том числе студентов, а также лауреатов и призеров школьных олимпиад.Для гостей предусмотрены различные мастер-классы от представителей вузов, опыты, доклады, презентации на тему астрономии, криминалистики, медицины и фотографии. Желающие смогут посетить различные экспозиции, совершить несколько познавательных экскурсий, а также посмотреть актуальное научное кино и пообщаться с учеными."Важно, что все восемь наших государственных вузов объединились в единой идее с почти тридцатью научными организациями. В результате была создана общая концепция. И сегодня мы можем рассказать о самых последних научных достижениях в области химии молодому поколению", — говорит министр образования и науки региона Максим Костенко.