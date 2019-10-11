Артист подразнил представителей прессы. Судя по всему, Максиму
Виторгану, надоело читать новости о себе.
Артист подразнил представителей прессы. Судя по всему, Максиму
Виторгану, надоело читать новости о себе.
В личном аккаунте "Инстаграм" знаменитость опубликовала
свежий пост. 47-летний Максим Виторган сообщил, что недоволен работой
журналистов. Особо его возмутила публикация о том, что он запел.
Как оказалось, редакторы поместили заметку о звезде в раздел
"Светская хроника", когда артист надеялся на что-то более волнующее. После Виторган
дал представителям СМИ подсказку.
"Возмущен легкомыслием и непрофессиональностью, так
называемых, журналистов! Очевидно же, что такие новости надо печатать в разделе
"Криминальные хроники", – написал Максим Виторган.
Отметим, что накануне в некоторые новостные порталы отреагировали
на то, что артист выступил перед большой аудиторией. Якобы знаменитость пела,
хотя и не обладает поставленным голосом. даже сравнили с Ольгой
Бузовой, которая после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым решила стать
вокалисткой.
К слову, в случае Виторгана, он поет скорее от счастья,
нежели из-за страданий по ушедшей любимой. После развода с телеведущей закрутил роман с молодой артисткой Нино Нинидзе, и, кажется,
очень счастлив.