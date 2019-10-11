Артист подразнил представителей прессы. Судя по всему, Максиму Виторгану, надоело читать новости о себе.

Артист подразнил представителей прессы. Судя по всему, МаксимуВиторгану, надоело читать новости о себе.В личном аккаунте "Инстаграм" знаменитость опубликоваласвежий пост. 47-летний Максим Виторган сообщил, что недоволен работойжурналистов. Особо его возмутила публикация о том, что он запел.Как оказалось, редакторы поместили заметку о звезде в раздел"Светская хроника", когда артист надеялся на что-то более волнующее. После Виторгандал представителям СМИ подсказку."Возмущен легкомыслием и непрофессиональностью, такназываемых, журналистов! Очевидно же, что такие новости надо печатать в разделе"Криминальные хроники", – написал Максим Виторган.Отметим, что накануне в некоторые новостные порталы отреагировалина то, что артист выступил перед большой аудиторией. Якобы знаменитость пела,хотя и не обладает поставленным голосом. даже сравнили с ОльгойБузовой, которая после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым решила статьвокалисткой.К слову, в случае Виторгана, он поет скорее от счастья,нежели из-за страданий по ушедшей любимой. После развода с телеведущей закрутил роман с молодой артисткой Нино Нинидзе, и, кажется,очень счастлив.