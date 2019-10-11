Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина может выйти из Минских соглашений, если до Нового года не будет принят закон об особом статусе Донбасса с имплементированной формулой Штайнмайера.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина может выйти из Минских соглашений, если до Нового года не будет принят закон об особом статусе Донбасса с имплементированной "формулой Штайнмайера". По мнению Зеленского, выход "произойдет автоматически", передает ТАСС. И в таком случае Украина останется "один на один с Россией", подчеркнул украинский президент.Он считает, что имплементация "формулы" не приведет к гражданскому конфликту в стране. Также Зеленский указал, что альтернативы "формуле Штайнмайера" нет. При этом он не хочет приглашать президента Германии для разъяснения "формулы", так как это может быть расценено как попытка давления на политических противников, в частности – на Петра Порошенко.Свои заявления Зеленский сделал во время 14-часового пресс-марафона.