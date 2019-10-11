Последние выборы на Украине не смогли создать красивую картинку с передачей власти в стране. Еще на этапе предвыборной гонки Владимир Зеленский выступил резко против Петра Порошенко, а тот сосредоточился на его критике. И после подведения итогов голосования это противостояние не ослабло, а лишь усилилось.

Последние выборы на Украине не смогли создать красивую картинку с передачей власти в стране. Еще на этапе предвыборной гонки Владимир Зеленский выступил резко против Петра Порошенко, а тот сосредоточился на его критике. И после подведения итогов голосования это противостояние не ослабло, а лишь усилилось.Во время общения с журналистами Владимир Зеленский высказался о своем отношении к Петру Порошенко. Диалог у двух политиков, судя по его словам, не складывается."Господин Порошенко не раз хотел со мной встретиться, и я сказал ему, что я действительно хочу услышать, что Вы готовы быть в диалоге – а мы это можем слышать благодаря Вашим выступлениям и информации, которая идет от вас​​​. И я слышу только одно: что он обвиняет нас, меня в том, что происходит в мире и ни за что не хочет нести ответственность", – цитирует Владимира Зеленского.Кроме того, президент Украины, судя по всему, сумел отыскать первопричину всех бед, которые происходят с Петром Порошенко после позорного поражения на выборах президента Украины. Он, по словам украинского лидера, до сих пор живет в мире иллюзий, и несоответствие этой картинки реальности и вызывает такой эффект."Господин Порошенко, к сожалению, продолжает жить тем, что он президент. Это большая психологическая травма", – заметил Владимир Зеленский.Прошелся Владимир Зеленский и по внешней политике своего предшественника. Президент Украины, по всей видимости, считает, что Петр Порошенко был излишне активен и навязчив, из-за чего у всей страны на Западе сложился не самый привлекательный имидж."Усталость многих стран от Украины сформирована полностью командой Порошенко... Я еще не был президентом, когда это было сформировано", – цитирует телеканал "" Владимира Зеленского.Но даже не это главная беда и главный "грех" Петра Порошенко, намекнул он. Ситуация куда страшнее, и за свои поступки политику придется отвечать по закону. "То, что он сделал, я не хочу даже на это влиять. В этом будут разбираться правоохранительные органы", – цитирует президента Украины. Какое именно наказание грозит его предшественнику и в чем его обвиняет лично он сам, Владимир Зеленский решил не уточнять.