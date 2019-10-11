В Донбассе вновь сорвалось разведение сил на линии разграничения. Эти срывы уже стали показателем реальной расположенности Киева к мирному урегулированию. То, что разведению сил действительно мешают вооруженные радикалы, признал даже президент Украины. Владимир Зеленский с утра общался с журналистами. Что он успел сказать за восемь часов и насколько это приблизило Донбасс к миру?

В Донбассе сегодня, 10 октября, вновь сорвалось разведение сил на линии разграничения. И, похоже, эти срывы уже стали показателем реальной расположенности Киева к мирному урегулированию. То, что разведению сил действительно мешают вооруженные радикалы, сегодня признал даже президент Украины. Правда, сказал, что силу против них он применять не намерен и вообще многое в Минских договоренностях его не устраивает. Владимир Зеленский в четверг, 10 октября, с утра общался с журналистами, демонстрируя свое умение без перерывов работать в прямом эфире. Что он успел сказать за восемь часов и насколько это приблизило Донбасс к миру?В ресторанном дворике на улице Московской Зеленский встречался с журналистами. С одними завтракал, с другими обедал. Это даже не пресс-конференция, а пресс-марафон. Провести за обеденным столом президент решил весь рабочий день."Прикольно. Смачно тут?", — когда подали американские бургеры, Зеленский рассуждал о поддержке США. Бутербродом с котлетой Штаты уже поддерживают, но от Америки ждут военную помощь. Закончить гражданскую войну у президента Украины пока не получается.Разводить войска Киев снова оказался не готов — уже вторая попытка сорвана. Луганские военные первыми подали сигнал в полдень, но с той стороны — тишина. Солдаты ВСУ сидели в окопах, с позиций не уходили.Сегодня, 10 октября, был поставлен своеобразный рекорд — за день запущено три штуки осветительных ракет дальнего действия. Первый запуск произвели в 12:10, хотя по регламенту сегодня отвечать на пуск должны были с той стороны. Только пока все без толку — никакой реакции с той стороны. Для подстраховки произвели еще два пуска — в 14 и 15 часов, чтобы с той стороны точно было видно. Все попытки фиксировали представители ОБСЕ, причем еще после самого первого за сегодня — зеркальный патруль с той стороны сообщил, что все прекрасно видно."По моей информации, украинские подразделения к разведению готовы, но команды для этого до сих пор не поступало", — рассказал руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.В соответствии с достигнутыми в Минске договоренностями, на все эти ракетно-сигнальные мероприятия отводится три дня, то есть завтра — последний.У Зеленского в это время — ланч. О Минских соглашениях и встрече в нормандском формате ему задают больше всего вопросов. Но пока войска не разведены — это одно из главных условий — "четверка" собираться не будет. Сам Владимир Зеленский сказал во время пресс-марафона:"Разведение, я так вам скажу, пока туда будут приезжать разные люди с обеих сторон, которые не хотят разведения и будут случайно постреливать, разведения не будет. Не будет разведения — не будет нормандского формата. Потому я и сказал: теперь уже это зависит и от нашей стороны".Против мира на Украине восстали украинские радикалы — сегодня в Золотом новые стычки с полицией. Азовцы пытались прорвать кордон нацгвардии и занять фронтовой рубеж. В городе — показательные выступления. Разведение войск сорвано — они этого и добивались. Зеленский для них не авторитет. Как, впрочем, и Порошенко, который сейчас националистам подыгрывает."Особую тревогу вызывает разведение войск. С отходом на мифические позиции 2016 года мы теряем около 30 населенных пунктов и ряд ключевых высот", — заявил депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко."Кстати, в Минских соглашениях есть отведения еще и те, которые мы не можем себе позволить. Что мне с ними делать? Я не могу себе этого позволить. Это подписал человек, который ходит и кричит "ай-ай-ай". Я сижу в таком конкретном шпагате, как Ван Дамм — было бы три ноги, сел бы на три", — отметил во время пресс-конференции Зеленский.Он устал от критики. Выполнить Минские соглашения ему мешают радикалы. Они снова демонстрируют, кто в этой стране — власть. Зеленский сказал по этому поводу:"Силой и дурак может — это неправильный подход. Я вчера встречался с ветеранами — там были и Нацкорпус, и Азов. Я им сказал: ребята, как я должен говорить с Россией? Вы хотите, чтобы это была игра в покер, где они знают мои карты?".Журналисты за столом менялись. Ответы Зеленского на уже звучавшие вопросы — тоже."То, что он там говорил — бессвязные фразы. Если их сейчас изложить на бумаге, действительно будут казаться смешными. Он рассказывает, почему не может объявить войну России, тут же рассказывает, что он — президент мира, а сам после говорит, что всегда использует термин Война, а не агрессор и не агрессия", — прокомментировал политолог Владимир Корнилов.Российских журналистов на это застолье не пригласили. Но вопрос от телеканала "Россия" ему все-таки задали: "Почему вы игнорируете передачу "60 минут"?". На это Зеленский ответил:"Ааа... Пани Скабеева и пан, который меня ловил в Нью-Йорке, ее муж... У меня нет времени отвечать всем СМИ, которые не настроены тепло к независимой Украине. У нас разница позиций по поводу нашей независимости, по поводу нашей территории, по поводу наших людей. Какой может быть диалог?".Когда время обеда перевалило за восемь часов, представитель Книги рекордов вручил Зеленскому диплом. Если не качеством, то хотя бы количеством. Хорошему актеру нужен талантливый сценарист. Его первый пресс-марафон оказался скучным.