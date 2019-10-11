Девушка мечтает выиграть проект

22-летняя жительница Коврова Анна Балаева прошла кастинг в шоу «Танцы» на ТНТ. Девушка мечтает попасть в команду к Татьяне Денисовой и выиграть проект под ее руководством.Анна занимается танцами с 4-х лет. Уже тогда она выступала в ансамбле эстрадного танца «Элодея», поэтому с выбором профессии долго не возилась. Чтобы попасть на проект девушке пришлось добираться до Владивостока, где проходил очередной кастинг в шоу. Однако, как она сама заявляет, это того стоило:«Я была самым счастливым человеком на планете! Это неподдельные эмоции, эйфория вокруг и внутри, я редко плачу после выступления, но здесь, признаюсь, не сдержалась», - рассказала Анна «Комсомольской правде».Увидеть как танцует ковровчанка будет можно на канале ТНТ каждую субботу в 21.00