Во Владимире завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя города, обвиняемого в применении насилия к представителю власти и неуважении к суду.

Во Владимире завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя города, обвиняемого в применении насилия к представителю власти и неуважении к суду.По информации Следственного комитета, 7 февраля мужчина находился в квартире, где постоянно собирались пьяные компании. Участковый пришла, чтобы проверить обстановку в квартире. В это время мужчина набросился на сотрудника полиции и совершил действия, причинившие представителю власти легкий вред здоровью. После он сбежал из квартиры и был объявлен в розыск. В середине мая его задержали. 17 мая в зале суда в ходе рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения, мужчина проявил агрессивное поведение, высказав в адрес федерального судьи оскорбительные фразы. Обвиняемый, имеющий устойчивые криминальные наклонности, вину в инкриминируемых преступлениях не признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.