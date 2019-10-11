Украинская исполнительница Tayanna (Татьяна Решетняк) восхитила поклонников пикантным снимком. Кадр звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм.

Украинская исполнительница Tayanna (Татьяна Решетняк) восхитила поклонников пикантным снимком. Кадр звезда опубликовала на своей странице в "Инстаграм".На фото артистка позировала в купальнике с очень глубоким декольте, засветив красивую грудь. "Сегодня год с выхода клипа "Фантастична жінка". Эта песня о каждом из вас – неземных созданий с творческой душой и огненным сердцем", – подписала фото Татьяна Решетняк.Подписчики одарили певицу массой комплиментов. "Нравится мне эта девочка. Не заелась и не приелась. И творчество на высоте. Талантище. Молодец, так держать", "Ты прекрасна", "Вау, красавица", "Невероятная", – высказались фолловеры звезды.