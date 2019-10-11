Оказывается, скромная Галина Сергеевна из знаменитого сериала Папины дочки не такая уж и скромница. Девушка выложила пикантное фото в своем микроблоге, а также порассуждала о жизни.

Оказывается, скромная "Галина Сергеевна" из знаменитого сериала "Папины дочки" не такая уж и скромница. Девушка выложила пикантное фото в своем микроблоге, а также порассуждала о жизни.Снимок девушка опубликовала на своей личной странице в социальной сети "Инстаграм". На нем Елизавета позирует на крыше в белом облегающем платье. Наряд для фотосессии больше напоминает ночнушку. Образ "недавно проснувшейся на высоте" дополняют легкие волны волос и практически полное отсутствие макияжа.Впрочем, примечательным оказался не только внешний вид актрисы. В подписи к фотографии Арзамасова подняла важный вопрос о скоротечности и восприятии жизни."Про отношение к прошлому и будущему. #отвечаюЯ очень не люблю рассуждать о мечтах и планах. Понимаю, что завтрашнийдень всегда непредсказуем в силу многих обстоятельств. Не люблю винтервью вопросов типа "ваши творческие планы" или "какой вы себя видитечерез 10 лет". В любом случае ответ получится лживым, даже если изовсех сил постараешься максимально искренно рассуждать, планировать,мечтать (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.)", – написала знаменитость.Девушка отметила, что живет сегодняшним днем и единым моментом. Она сравнила свою жизнь с вождением автомобиля и отметила, что старается лишний раз не задумываться о будущем. Тем не менее, Арзамасова отметила, что и жить прошлым не в ее стиле, хотя она не забывает учитывать свои прошлые ошибки, чтобы не повторять их в будущем.В свою очередь поклонники не оставили публикацию без внимания. За несколько часов фото набрало более 18 тысяч лайков. Кроме того, многие отметили роскошную фигуру Елизаветы и выразили согласие с ее мыслями.