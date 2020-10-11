За период наблюдения в области отмечено 237 летальных случаев.

6092 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 10 октября – 3 человека.По состоянию на 10 октября в медицинских организациях региона действует 858 коек для больных с новой коронавирусной инфекцией. 75 процентов из них заняты (645), свободны – 213.За период наблюдения в области отмечено 237 летальных случаев. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.В лабораториях медицинских учреждений региона, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора), Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии (Петушинский район) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) проведено 247 933 исследования на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 180 097 исследований).Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 10 октября (среднетяжелые и тяжелые формы) – 414, больных с признаками внебольничной пневмонии – 74. По состоянию на этот день на стационарном лечении находились 59 пациентов с ОРВИ и 179 – с пневмонией.