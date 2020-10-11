Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции (КС) Павел Латушко прокомментировал недавнее заявление Александра Лукашенко. Некоторых слова президента о молящей помощи Светлане Тихановской перед выездом в Литву удивили, а другие же не придали этому значения.

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции (КС) Павел Латушко прокомментировал недавнее заявление Александра Лукашенко. Некоторых слова президента о молящей помощи Светлане Тихановской перед выездом в Литву удивили, а другие же не придали этому значения.На днях Лукашенко рассказал, как коммуницировал с Тихановской в первые дни после выборов. По его словам, тогда экс-кандидат в президенты попросилась на прием к главе МВД и заявила о желании уехать из Белоруссии. Александр Григорьевич медлить не стал и отдал распоряжение помочь оппозиционеру перебраться в Литву.В тот же момент Лукашенко якобы дал Тихановской 15 тысяч долларов после того, как она пожаловалась на безденежье. Когда переезд удался, Светлана Георгиевна "плакала на шее" и благодарила за помощь, уверяет президент.Павел Латушко стал одним из тех, кто не поверил Александру Григорьевичу. Член президиума КС сравнил: "То же самое, что меня вскормил грудью лично Лукашенко". Политик не видит нужны в том, чтобы комментировать странные заявления президента.Латушко допустил эту мысль лишь для того, чтобы посмотреть на эту ситуацию под другим углом. Ему стало интересно, какое госпредприятие выделило 15 тысяч долларов для Тихановской и почему прокуратуру не заинтересовал этот факт. "Вот это уже сто процентов основание для импичмента", – сказал член президиума КС.