Александр Лукашенко всегда славился своим умением найти нейтралитет во внешней политике. Теперь же Батьке придется занять более определенную позицию.

Александр Лукашенко всегда славился своим умением найти нейтралитет во внешней политике. Теперь же Батьке придется занять более определенную позицию.Александр Лукашенко на протяжении всей карьеры создавал себе образ хитрого и расчетливого политика: и с теми за компромисс пойдет, и этих не обидит. Это является одной из причин, по которой Батьке удавалось оставаться власти долгих 26 лет.Теперь правила игры во многом изменились. Противостояние с Евросоюзом из-за последних событий в Белоруссии вынудило Лукашенко занять более определенную позицию.По мнению политолога Игоря Шатрова, Батька осознал, что его союзники находятся на востоке. Теперь белорусский лидер будет перенаправлять вектор политики. Предпочтения будет отдано выстраиванию диалога с братской Россией, Китаем и азиатскими государствами. Европа и США в круг интересов Лукашенко теперь не входят, убежден Шатров.Многие политические обозреватели сходятся во мнении, что санкции Европейских стран практически не помешают Лукашенко успешно держаться за власть. Батьке даже на руку, что некоторые личности из его окружения меньше станут тратить белорусские деньги в зарубежных бутиках.А если учесть помощь со стороны России, то говорить о скором крахе режима Лукашенко не приходится. А вот гражданам Белоруссии придется очень нелегко.