На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 67 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 67 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (17 сл. в Суздальском, 12 сл. в Гусь-Хрустальном, 10 сл. в Муромском, 8 сл. в Александровском, 6 сл. в г. Владимире, 4 сл. в Ковровском, 4 сл. в Собинском, 4 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Судогодском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7897 случаев заболевания (1397 сл. в г. Владимире, 1143 сл. в Гусь-Хрустальном, 790 сл. о. Муром, 735 сл. в Петушинском, 657 сл. в Ковровском, 618 сл. в Александровском, 425 сл. в Вязниковском, 345 сл. в Юрьев-Польском, 349 сл. в Собинском, 231 сл. в Кольчугинском, 212 сл. в Меленковском, 178 сл. в Судогодском, 155 сл. в Киржачском, 189 сл. в Суздальском, 163 сл. в Селивановском, 136 сл. в Гороховецком, 100 сл. в Камешковском, 74 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.