11 октября отмечается их профессиональный праздник.

День работников сельского хозяйства в России не имеет фиксированной даты. Ежегодно второе воскресенье октября могут заслуженно назвать своим профессиональным днем фермеры, агрономы, специалисты пищевых и перерабатывающих предприятий, а также садоводы и огородники, которые многие годы уделяют внимание собственным участкам. В 2020 году праздник выпадает на 11 октября, сообщает пресс-служба Владимирстата.Сельское хозяйство является важнейшим для экономики видом деятельности. Сельскохозяйственные производители области в первом полугодии 2020 года произвели продукции в фактических ценах на 9655,7 млн рублей, или 98,5% к первому полугодию 2019 года.Основными производителями продукции являются сельскохозяйственные организации, их доля составляет 90,7%. Доля крестьянских (фермерских) хозяйств незначительна – чуть больше 3%, личных подсобных хозяйств граждан - около 6%.«В ходе уборки урожая по состоянию на 1 сентября во Владимирской области намолочено зерна 133,1 тыс. тонн в весе после доработки, что на 71,6% больше чем на 1 сентября 2019 года, картофеля накопано 7,4 тысяч тонн (меньше на 18,4%), овощей собрано 7,6 тысяч тонн (больше на 28,6%)», - пишет Владимирстат.В январе-августе произведено: мяса (в живом весе) – 21,9 тысяч тонн (на 24,4% меньше чем в январе-августе 2019 года), молока – 266,1 тысяч тонн (на 4,8% больше), яиц – 368,8 млн. штук (на 7,1% больше).В январе-августе на одну корову надоено в среднем 5285 килограммов, что на 194 килограмма (на 3,8% больше, чем в январе-августе 2019 года).Средняя яйценоскость в птицеводческих хозяйствах в январе-августе составила 202 штук яиц (97,9%).Однако численность работников, занятых в сельскохозяйственной сфере деятельности имеет тенденцию к сокращению (в январе-июле на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Среднемесячная заработная плата этой категории работников составила 32149,3 рубля, увеличилась по сравнению с январём-июлем 2019 года на 9,3%.