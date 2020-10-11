Свержение президента Александра Лукашенко в результате цветной революции не станет трагедией для России и угрозой для ее интересов, считает политолог Арсений Сивицкий. По его мнению, Москва получит новые возможности для продвижения своего влияния в республике.

Свержение президента Александра Лукашенко в результате "цветной революции" не станет трагедией для России и угрозой для ее интересов, считает политолог Арсений Сивицкий. По его мнению, Москва получит новые возможности для продвижения своего влияния в республике.О полной поддержке режима Лукашенко со стороны Кремля речи больше не идет, уверен политолог. Он напомнил, что в сентябре белорусский лидер смог "выбить" из Москвы кредит в 1,5 миллиарда долларов. Этих денег хватит только на рефинансирование старых долгов, отметил Сивицкий.У Кремля нет поводов беспокоиться из-за возможной революции в Белоруссии и свержения Лукашенко насильственным путем, уверен эксперт. Он напомнил о смене власти в Киргизии и Армении.Российские интересы в результате "цветных революций" в этих странах не пострадали. Более того, после свержения прежней власти официальный Бишкек закрыл американскую базу, а пришедший на волне народных протестов к власти в Армении Никол Пашинян первым делом направился в Москву и подтвердил свою приверженность интеграции в рамках Евразийского союза, пояснил Сивицкий."Определенные революции приводят к тому, что условия для российских стратегических интересов в этих странах улучшаются", – сказал политолог в эфире "Радио Свобода".По его мнению, в случае эскалации событий в Белоруссии Москва не подаст Лукашенко руку помощи. Кремль не заинтересован в затягивании политического кризиса в соседней стране, и если российское руководство решит, что главным препятствием для мира и спокойствия является президент, то транзит власти в республике произойдет очень быстро, считает Сивицкий.Напомним, что с 9 августа в Белоруссии продолжаются масштабные акции протеста против переизбрания Александра Лукашенко. Его главная соперница Светлана Тихановская была вынуждена уехать в Литву. Она встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.Евросоюз 2 октября ввел санкции против высших белорусских чиновников. Александр Лукашенко в этот список не попал. Решение о включении в санкционный список президента Белоруссии может быть принято 12 октября.