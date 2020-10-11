Это имя не должно остаться забытым. О Павле Петровиче Булыгине - офицере русской императорской армии и поэте, благородном человеке и нашем земляке замолвим слово. К 100-летию Русского Исхода.

Это имя не должно остаться забытым. О Павле Петровиче Булыгине - офицере русской императорской армии и поэте, благородном человеке и нашем земляке замолвим слово. К 100-летию Русского Исхода репортаж Екатерины ТамановойНеприметная книга с простой обложкой, совсем неизвестного в Италии русского автора. Точный перевод названия «Финал Романовых», на русском - «Убийство Романовых». Автор книги - Павел Булыгин, офицер императорской армии, участник Первой мировой войны и белого движения. Он отчаянно пытался спасти Николая 2 , но не смог осуществить идею , изначально обреченную на провал.Александр Капусткин заместитель гендиректора ВСМЗ по развитию:- Группа симпатизирующих императору офицеров была направлена и была осуществлена попытка спасения. Но в итоги они сами оказались на некоторое время в заключении. Ну и как вспоминают биографы : в то время когда мы прибыли в пункт назначения , царской семьи там уже не было.Родился Павел Петрович во Владимире в 1896 году, детство провел в имении Михайловское Гороховецкого уезда. Добрый, честный, справедливый. Хорошо учился, писал стихи. Сразу после военного училища юный Павел попал на фронт, был ранен, за храбрость награжден орденом святой Анны 4-ой степени. Гибель императорской семьи принял, как личную трагедию. Участвовал в расследовании убийства Романовых. Он до конца оставался верным присяге и царю. После расстрела царской семьи несколько лет возглавлял охрану матери Николая 2-го. Но в 1922 году русский офицер эмигрировал, уехал в Эфиопию. Разлуку с Родиной Павел Булыгин перенёс тяжело. «Храню погоны и кокарду от службы Русскому Царю, кормлю ручного леопарда, я с ними по- русски говорю», писал он в стихах. Именно поэзия спасала его за границей, считает Татьяна Максимова, внучатая племянница поэта. Она сегодня - главная хранительница памяти о своем знаменитом родственнике.Татьяна Максимова внучатая племянница:- Он же с младенчества писал стихи. И вообще у них в семье было принято, перекидываться стихотворениями. причем писались эти стихи не только по каким-то праздникам и событиям, а так просто от нечего делать иногда.Из Эфиопии Павел Петрович переехал в Парагвай , там строил колонии для русских переселенцев. Хотя он прожил всего 40 лет, сделал очень много. Не для себя, для других и любимой страны, в которую так хотел вернуться. Память об офицере и поэте сохраняют и на малой родине в Гороховце. В честь Павла Петровича Булыгина назван современный культурный центр, одна из улиц города , проводятся ежегодные краеведческие чтения.Лариса Бусько современного культурного центра имени Булыгина:- Инициатива издания произведений Булыгина , принадлежит его внучатой племяннице Татьяне Сергеевне Максимовной и нашему дорогому Николаю Ивановичу Андрееву. Нашли в те непростые годы , а это были 90-е годы, средства и издали 2-е книги , это «Убийство Романовых» и «Пыль чужих дорог».Екатерина Таманова:- Кроме как в его произведениях память о Павле Петровиче Булыгине практически нигде не сохранилась. Имение Михайловское в Гороховецком уезде полностью разрушено после революции. Утеряна и часть архива при переезде вдовы из Парагвая. Но во Владимире сохранилось здание гимназии , где учился будущий поэт и офицер. На здании установлена мемориальная доска, посвященная знаменитым выпускникам. Возможно, здесь появится и имя Павла Булыгина Он так мечтал хотя б раз вернуться в родные стены.