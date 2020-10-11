За эти дни пройдено 15268 км, отработано 617 различных задач.

Добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сворачивают оперативный штаб по розыску Савелия Роговцева. Напомним, поиск пропавшего мальчика идет с 28 сентября. За эти дни пройдено 15268 км, отработано 617 различных задач и с помощью БПЛА отснято и просмотрено более 35 тысяч снимков.Мы выражаем свою благодарность местным жителям. Каждому, кто все эти дни приезжал в штаб, чтобы принять участие в поиске. Кто-то шёл на задачи, кто-то привозил помощь, кто-то помогал удалённо. Вас огромная команда - тех, кто не смог пройти мимо. Отдельное спасибо хотим сказать местной администрации и уполномоченному по правам детей Прохорычеву Геннадию Леонардовичу за обеспечение поисковиков всем необходимым–написали в соцсетях волонтеры поисково-спасательного отряда.Поиски продолжаться, но в режимеавтономных групп и информационного мониторинга. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», правоохранительные органы и спасательные службы Владимирской области продолжают работу.