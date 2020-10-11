За 12 дней пройдено 15268 километров, отработано 617 различных задач.

Буквально утром мы рассказывали читателям о промежуточных 12-дневного поиска школьника из Горок Савелия Роговцева. И вот, сегодня, 11 октября, в отряде «Лиза Алерт» сообщили, что штаб сворачивает работу и поиск будет проходить в режиме автономных групп, а также в режиме информационного мониторинга.За эти дни пройдено 15268 километров, отработано 617 различных задач. С помощью БПЛА отснято и просмотрено более 35 тысяч снимков. На помощь выезжали представители других поисковых отрядов: ПСО «Волонтёр НН», ПСО «Сова» и другие.На то, чтобы родители снова смогли обнять своего маленького Саву, брошены не только людские силы. В поиске задействована техника, собаки, конные расчёты, онлайн-ресурсы и многое другое.Самыми важными, конечно, всегда были человеческие ресурсы. За эти дни в спасательной операции приняли участие добровольцы от «Лиза Алерт» из 13 регионов, не считая местного отделения. На помощь приезжали из: Москвы и Московской области; Калужской области; Тульской области; Ивановской области; Нижегородской области; Ростовской области; Костромской области; Кабардино-Балкарской Республики; Республики Чувашии.«Мы выражаем свою благодарность местным жителям. Каждому, кто все эти дни приезжал в штаб, чтобы принять участие в поиске. Кто-то шёл на задачи, кто-то привозил помощь, кто-то помогал удалённо. Вас огромная команда - тех, кто не смог пройти мимо», - отметили поисковики.Они отдельно поблагодарили местную администрацию и Геннадия Прохорычева, уполномоченного по правам детей, за обеспечение всем необходимым.«На данный момент мы сообщаем, что продолжают работу - поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», правоохранительные органы и спасательные службы Владимирской области. Просим всех отнестись к этому решению с пониманием, а мы в свою очередь будем непременно держать вас в курсе хода поиска», - резюмировали в отряде.