Осень в этот году исключительно золотая : солнечная и теплая, согласитесь.

Осень в этот году исключительно золотая : солнечная и теплая, согласитесь. Например в эти дни в 1932 году в регионе было -5 градусов, а вот в 1999- +23. Этим утром с нами Владимир Малороссиянцев. Владимир Викторович, многие называют эту осень аномальной, так ли это , и когда ждать прихода зимы?Владимир Малороссиянцев замначальника Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды:- Лично мое мнение что вообще-то подзадержится зима почему-то у меня такое предчувствие